Juve Stabia-Bari, Longo: “Partita più adatta ai nostri avversari. Ha prevalso la fisicità”

Amareggiato per il risultato, mister Longo commenta così la sconfitta del suo Bari contro la Juve Stabia: “E’ stata una partita di duelli, a specchio. Abbiamo affrontato una squadra prettamente fisica ed in una condizione differente dal solito. Dovevamo trovare equilibri nuovi. Quando perdi l’anima della squadra a centrocampo non è mai una cosa buona. Si è lavorato insieme su questo da poco tempo. La loro fisicità ha prevalso sui duelli. Sul piano dell’approccio e della fisicità secondo me i ragazzi hanno fatto il massimo che potevano fare. Poteva essere sul piano degli episodi sicuramente una gara più equilibrata. Maggiore? In questo momento non è abituato a lavorare come sta lavorando la squadra. Poi anche prendere il gol una volta rientrati dallo spogliatoio ha inciso molto”.

E ancora: “A Castellammare dovevi venire a fare una gara sporca, ci sono sempre queste partite così nell’arco di un campionato. Non era la partita adatta a noi, ed era più adatta alle caratteristiche dei nostri avversari. L’atteggiamento degli ultimi venti minuti? Non bisogna pensare che il Bari non si sia impegnato. Quando i ritmi sono calati sono venute maggiormente fuori le nostre caratteristiche. In campo c’è sempre l’avversario”.

Sui nuovi arrivi: “Vanno inseriti in un contesto organizzato. Su certi meccanismi è come ripartire da zero. Sul campo puntiamo al massimo possibile poi sarà il campo a dire dove possiamo arrivare”.

Infine su Dorval: “Deve continuare a far parlare il campo ed isolarsi da voci ed altri aspetti”.

