Juve Stabia-Bari, 300 biglietti per i tifosi biancorossi

La Juve Stabia ha ufficializzato l’apertura della prevendita per il Settore Ospiti in vista della sfida contro il Bari, valida per la 25ª giornata del campionato di Serie BKT. L’incontro si disputerà domenica 9 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

I tifosi biancorossi avranno a disposizione 300 tagliandi, acquistabili a partire dalle ore 13:00 di oggi, giovedì 6 febbraio, fino alle 19:00 di sabato 8 febbraio. L’accesso alla vendita è riservato esclusivamente ai residenti nella Provincia di Bari e sarà consentito solo ai possessori della tessera di fidelizzazione SSC Bari.

