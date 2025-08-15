15 Agosto 2025

Juve Stabia, Abate: “Sensazioni positive, nonostante il risultato”

Alessandro Zanzico 15 Agosto 2025
Al termine del match perso a Lecce nel primo turno di Coppa Italia, l’allenatore della Juve Stabia Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa, commentando così il ko maturato al Via del Mare: “Il risultato condiziona il giudizio, dispiace essere stati eliminati. Ero curioso di vedere la squadra all’opera in una partita vera, ad una settimana dall’inizio del campionato. Al di là del risultato le sensazioni sono positive, i ragazzi hanno avuto carattere anche contro una squadra di categoria superiore. Possiamo e dobbiamio ancora crescere, ma servirà tempo. Abbiamo tanti giovani di qualità, sta a noi aiutarli a svilupparle affinché crescano. Abbiamo cambiato tanto, e cambieremo ancora qualcosa. A Chiavari vogliamo fare risultato pieno. Il sogno era passare il turno ed andare magari a San Siro, ma così non sarà. Faccio i complimenti al Lecce e ad un allenatore bravo e preparato come Eusebio Di Francesco”.

