Just Transition, Emiliano: “Costituire e finanziare Fondazione Biennale a Taranto”

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo l’approvazione dell’Autorità di gestione del Piano Esecutivo del Just Transition Fund per Taranto, ha scritto una lettera ai ministri della Cultura e delle Politiche di Coesione, Alessandro Giuli e Massimo Foti, e al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, per chiedere “che si costituisca e si finanzi la Fondazione della Biennale Italiana del Mediterraneo di Taranto”. Secondo quanto viene riferito dalla presidenza della Regione “il piano del Jtf non ha potuto finanziare direttamente la Biennale e le sue attività in assenza della formale costituzione. E’ stata prevista però la possibilità che si investa in misure culturali per promuovere diversificazione e sviluppo economico e occupazionale”. Per queste ragioni la Regione Puglia ritiene “importante completare l’iter per costituire la Fondazione, che si occuperà del progetto culturale, e prevedere il finanziamento delle prime attività”. La Biennale Italiana del Mediterraneo è stato sottoscritta un Protocollo d’intesa, nell’aprile 2024 durante un evento pubblico, dal ministro della Cultura, dal sindaco del Comune di Taranto e dal presidente Emiliano.

