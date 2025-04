Judo, Anaysi Hernandez Sarria torna in Puglia: la campionessa olimpica attesa ad Altamura

Anaysi Hernandez Sarria, tra le più grandi judoka cubane degli ultimi decenni, tornerà ad Altamura, la città pugliese dove ha vissuto per diversi anni e alla quale è rimasta profondamente legata. Nata a Cuba nel 1981, Hernandez vanta due partecipazioni olimpiche — Atene 2004 e Pechino 2008 — e una medaglia d’argento conquistata proprio a Pechino nella categoria 70 kg. Nel suo palmarès figura anche un bronzo mondiale ottenuto a Monaco di Baviera nel 2001 nei 63 kg.

Trasferitasi in Italia nel 2009 dopo il matrimonio con un cittadino altamurano, ha trovato ad Altamura una seconda casa, dedicandosi per diversi anni all’insegnamento del judo ai più giovani. Dal 2018 vive in provincia di Ravenna, dove ha continuato la sua attività come allenatrice. Di recente è entrata nello staff tecnico della Nazionale italiana di judo, con il ruolo di allenatrice della squadra Under 18 e collaboratrice tecnica.

Nonostante il trasferimento in Emilia-Romagna, il legame con Altamura è rimasto forte. In occasione del Campionato Italiano Cadetti, in programma il 3 maggio 2025 al Palasport “Vito Pinto” di Mola di Bari, Hernandez farà ritorno in Puglia per un saluto a parenti, amici e alla comunità che l’ha accolta.

“Dal mio arrivo ad Altamura mi sono sempre sentita perfettamente integrata,” ha raccontato l’ex judoka. “Ho partecipato a tante iniziative nelle scuole e alla promozione dello sport, ma anche a manifestazioni legate alla tradizione della città. È un luogo che porto nel cuore.”

