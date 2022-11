Ju Jitsu: L’ostunese Giulia Rodio d’oro agli Europei di Ostia

Condividi su...

Giulia Rodio sul tetto d’Europa. L’atleta di Ostuni ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di ju jitsu (categoria 71 kg) in corso di svolgimento a Ostia. In bacheca un altro risultato di prestigio per la ventiquattrenne ostunese dopo l’argento e il bronzo ai Mondiali di Pontevedra, in Spagna.