Join The Camp: A Monopoli minibasket con 70 bambine

Probabilmente solo alcune fra loro giocheranno a pallacanestro da grandi. Di sicuro, però, tutte le partecipanti al Join The Camp che si è tenuto a Monopoli assoceranno per sempre alla pallacanestro una bellissima esperienza di sport, divertimento e socializzazione.

Sono state coinvolte in 70, bambine di 9-10 anni, in una particolare iniziativa organizzata dalla FIP in collaborazione con FIBA Europe: un camp tutto al femminile riservato alle bambine che non sono mai state tesserate in precedenza per una società e che hanno partecipato durante l’anno scolastico al progetto Scuola Attiva Kids, voluto da Sport e Salute, dedicato alla promozione dello sport, e del basket in particolare, nelle scuole.

Piacevoli ed intense le loro giornate, in cui sono alternati allenamenti di easybasket a giochi in piscina ed escursioni sul territorio, con visite ai trulli di Alberobello e alle Grotte di Castellana, due fra le attrazioni turistiche pugliesi più caratteristiche. Ad alternarsi sui campi il tecnico federale per il settore Minibasket Maurizio Cremonini, il direttore tecnico del camp Roberta Regis (dello Staff tecnico Nazionale minibasket e Scuola), oltre a Kathrin Ressconsigliere FIP ed ex azzurra che ha insegnato, raccontato le proprie esperienze e si è divertita a giocare con le bambine.

«Abbiamo cercato di raccogliere al meglio – osserva Margaret Gonnella, responsabile del Settore Minibasket e consigliere Fip – l’opportunità offerta da FIBA. Il nostro auspicio è che Join The Camp aiuti le società pugliesi nell’opera di reclutamento, puntando sulle bambine arrivate a Monopoli dopo aver conosciuto il basket nella propria scuola. Contando su di loro ma anche sulle compagne che sapranno coinvolgere grazie a manifestazioni come quella cui hanno partecipato. Proveremo ancora di più a farle innamorare del nostro sport».

«Saranno loro le nostre ambasciatrici nel quotidiano e con le compagne di classe – spiega Maurizio Cremonini – Confidiamo che questa azione possa avere una ricaduta sul territorio. Quello pugliese è un movimento ampio e sensibile alla pallacanestro, ma che può, siamo convinti, esprimere molto di più, anche per effetto di queste iniziative. Il feedback che abbiamo ricevuto è più che positivo. Le bambine hanno conosciuto meglio l’easybasket, si sono incuriosite e hanno vissuto il gioco sport in un clima da vacanza. La nostra speranza è che a settembre dicano: ‘Mamma, portami a giocare a Minibasket’». Non è la prima volta che la FIP incrementa, in collaborazione con la FIBA, le proprie attenzioni sul settore femminile. Quello di Monopoli è il secondo progetto in tre anni e un piccolo, ma significativo incremento delle bambine c’è, in quattromila unità rispetto al passato.

A rendere speciale l’esperienza di Join The Camp, che ha visto la partecipazione attiva del Comitato Regionale FIP Puglia e del suo presidente Francesco Damiani, anche l’alchimia e l’empatia che ha saputo creare lo staff territoriale coordinato da Francesco Conforti responsabile Minibasket FIP Puglia, con le istruttrici nazionali Cristina Di Pippa, Fabiana Liquori, Ilaria Martinelli e le istruttrici regionali Claudia Bassi, Simona Gatta, Giulia Natale, Viviana Palmitessa e Laura Todisco.

Preziosa l’opera delle insegnanti Rosita Romano dell’Istituto Comprensivo Polo 1 di Nardò (plesso Don Milani) e Carmela Barulli della scuola primaria “Dante Alighieri” dell’I.C. Manzoni di Mottola, due degli istituti interessati dal progetto iniziale di Scuola attiva Kids insieme agli Istituti Comprensivi Polo 1 di Galatone, “Pantaleo Ingusci” Polo 3 (plesso via Marziano) ed al “Renata Fonte” (plesso via Pilanuova) di Nardò.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp