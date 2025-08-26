Jogo dos Famosos, presentato l’evento a Barletta

BARLETTA – Ronaldinho in arrivo, Maicon già ospite durante il match di Coppa Italia tra Barletta e Ferrandina, Lima e tanti altri pronti a scendere in campo. Si alza il sipario su Jogo dos Famosos, la vetrina calcistica delle vecchie glorie italiane e brasiliane. Lo stadio Puttilli di Barletta ospiterà il match venerdì 29 agosto alle 20:30.

Primo appuntamento in Italia per la kermesse sportiva internazionale, tra vecchie conoscenze del calcio italiano e chi, negli ultimi anni, ha stretto un legame profondo con la Puglia. Prosegue la vendita dei biglietti, con l’organizzazione che prevede un’ottima affluenza anche dalle città limitrofe. Non mancano sui social, però, le polemiche sul prezzo dei tagliandi.

