Jesolo regina delle località balneari dell’estate 2025

Gallipoli perde terreno tra i giovani, ma la Puglia resta tra le regioni più desiderate. Isole Tremiti sul podio delle località più tranquille

Jesolo conquista lo scettro di regina delle località balneari italiane per l’estate 2025, secondo la tradizionale classifica stilata dal Panorama Turismo – Mare Italia dell’Osservatorio JFC, pubblicata in anteprima da ANSA.

La località veneta ottiene 3.421 punti, superando di poco Rimini, seconda con 3.347 punti. Sul podio salgono anche Riccione (2.676 punti) e Cervia Milano Marittima (2.369 punti), rispettivamente in terza e quarta posizione. Scivola invece al quinto posto San Vito Lo Capo, che nel 2024 occupava una delle prime tre posizioni.

Seguono in classifica Forte dei Marmi (2.284), stabile rispetto all’anno scorso, Porto Cervo (2.124), che guadagna sei posizioni, e la new entry Caorle (2.123). Alghero perde quattro posizioni (2.088), mentre Monte Argentario entra per la prima volta nella top 10 con 2.005 voti.

Le località più tranquille e rilassanti

Sono stati pubblicati anche ranking tematici. Tra le località più rilassanti e tranquille, il podio è occupato da Orosei (913 punti), Isola d’Elba (812) e le Isole Tremiti (798), nuova entrata in questa categoria.

Destinazioni green e più adatte alle famiglie

Tra le destinazioni più green e sostenibili, primeggiano le Isole Egadi (802 punti), seguite da Sirolo (792) e dalla new entry Asinara (790). Nella classifica delle mete più adatte alle famiglie con bambini, Rimini mantiene la leadership (902 punti), seguita da Lignano Sabbiadoro (789) e Alba Adriatica (701).

Località trendy e alla moda

Jesolo sale sul podio anche tra le destinazioni più trendy e alla moda, conquistando il primo posto con 921 punti, seguita da Riccione (908) e Cervia Milano Marittima (892).

Per i più giovani…

Per i giovani, invece, la meta più attraente è ancora Rimini (899), seguita da Riccione (867), Jesolo (865) e Gallipoli, che scende al quarto posto con 768 punti.

Miglior rapporto qualità/prezzo

Nella nuova categoria sul miglior rapporto qualità/prezzo, spicca Bellaria Igea Marina (890 punti), seguita da Pineto (854) e Roccella Jonica (821). Sul fronte opposto, tra le mete più lussuose e costose, si confermano in testa Porto Cervo (902), Capri (803) e Portofino (789).

Le regioni più desiderate

Per quanto riguarda le regioni più desiderate dell’estate 2025, la Sardegna è ancora una volta in cima con 1.712 voti, seguita da Emilia Romagna (1.512) e Puglia (1.471). A completare la top 10: Sicilia (1.231), Toscana (1.182), Veneto (1.134), Abruzzo (1.002), Marche (911), Calabria (903) e Liguria (892). Chiudono la classifica: Campania (761), Lazio (478), Friuli Venezia Giulia (456), Basilicata (187) e Molise (121).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author