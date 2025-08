Itineris, dalla Terra al Cielo: Contenitori di Luce in mostra a Cisternino

CISTERNINO – La mostra “Itineris: Contenitori di Luce” dell’artist designer pugliese Daniela Chionna sarà ospitata dal 10 al 19 agosto nella Torre Civica di Cisternino. Un percorso unico, essenziale e al contempo suggestivo curato dalla stessa autrice.

Itineris è un andare mirato. Ovvero, per Daniela Chionna, è un viaggio iniziato nel 1995 con il Festival dei Due Mondi di Spoleto e che ha trovato un punto di svolta significativo nel 2002 in occasione del SaloneSatellite, sezione del Salone del Mobile di Milano dedicata ai giovani designer under 35.

In quell’occasione vennero presentati al grande pubblico i primi Contenitori di Luce: parallelepipedi dalla struttura metallica rivestita da un abito polimaterico composto da tessuto, carta, plastica, stilisticamente ispirato all’astrattismo organico e geometrico degli anni 30; poi l’inserimento di un elemento luminoso consegnava l’intera opera a una nuova dimensione.

Itineris, i Contenitori di Luce

I Contenitori di Luce si sono evoluti, quasi fossero creature indipendenti alla ricerca della propria compiutezza. L’artista li ha liberati da ogni decorativismo per ricondurli a forme pure ed essenziali, riconducendo sempre più le opere alla dimensione dell’installazione e della scultura, innescando quasi un processo di regressione dell’immagine – forma allo stadio preiconografico.

Scatole di vetro contenenti luce e memoria, dove l’utilizzo di materiali di recupero diventa quasi necessario, non per vocazione all’ecosostenibile ma per la necessità di ridare voce a oggetti e materiali che hanno un vissuto. L’inserimento di rami d’albero e pietre crea un dialogo tra natura e artificio, celebrazione arcaica dell’unione tra creazione divina e umana.

Strutture caratterizzate da una forte valenza rievocativa. Corpi di Luce senza tempo raccontano un viaggio visivo dove l’arte contemporanea si fonde con il design.

Il modus operandi dell’artista , sempre fluttuante tra rigore geometrico, naturalità, cromatismo e funzione, ha sempre rivelato uno studio filosofico e pratico centrato non solo sull’opera ma anche sulla relazione che intercorre tra la stessa e lo spazio che la contiene.

L’esposizione: le opere dal 2002 al 2025

La mostra Itieneris fa parte del calendario eventi del Festival Notte Verde di Cisternino, curato da Giuseppe Losavio. Un appuntamento estivo tra i più attesi e vivaci in Valle d’Itria, votato alla valorizzazione di uno dei territori più belli e suggestivi d’Italia .

Tra i partner istituzionali della mostra, il Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, il Comune di Cisternino il Gal Valle d’Itria, la Città di Fasano, le Terre di Fasano, il Festival Notte Verde e le associazionei Urbieterre e Ideando.

Fino al 19 agosto anche la Masseria San Lorenzo Resort di Fasano (BR) ospita nella sua elegante reception, alcune opere luminose di Daniela Chionna. Un’occasione per apprezzare e scoprire l’autentico fascino di una tipica Masseria Pugliese circondata da antichi uliveti e votata all’accoglienza d’eccellenza.

