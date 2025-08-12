Itineris: Contenitori di Luce in mostra a Cisternino

CISTERNINO – I Contenitori di Luce della designer pugliese Daniela Chionna in suggestiva mostra allestita nella Torre Civica di Cisternino.

Itineris, i Contenitori di Luce

I Contenitori di Luce si sono evoluti, quasi fossero creature indipendenti alla ricerca della propria compiutezza. L’artista li ha liberati da ogni decorativismo per ricondurli a forme pure ed essenziali. In questo modo, le opere sono state ricondotte alla dimensione dell’installazione e della scultura, innescando quasi un processo di regressione dell’immagine – forma allo stadio preiconografico.

Scatole di vetro contenenti luce e memoria, dove l’utilizzo di materiali di recupero diventa quasi necessario, non per vocazione all’ecosostenibile ma per la necessità di ridare voce a oggetti e materiali che hanno un vissuto. L’inserimento di rami d’albero e pietre crea un dialogo tra natura e artificio, celebrazione arcaica dell’unione tra creazione divina e umana.

Strutture caratterizzate da una forte valenza rievocativa. Corpi di Luce senza tempo raccontano un viaggio visivo dove l’arte contemporanea si fonde con il design.

Il modus operandi dell’artista, sempre fluttuante tra rigore geometrico, naturalità, cromatismo e funzione, ha sempre rivelato uno studio filosofico e pratico centrato non solo sull’opera ma anche sulla relazione che intercorre tra la stessa e lo spazio che la contiene.

L’esposizione: le opere dal 2002 al 2025

La mostra Itineris, visitabile fino al 19 agosto, dalle 20 alle 23, fa parte del calendario eventi del Festival Notte Verde di Cisternino, curato da Giuseppe Losavio. Un appuntamento estivo tra i più attesi e vivaci in Valle d’Itria, votato alla valorizzazione di uno dei territori più belli e suggestivi d’Italia. Sempre fino al 19 agosto, alcune opere sono ospitate nella sala reception della Masseria “San Lorenzo Resort” di Fasano.

Tra i partner istituzionali della mostra, il Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, il Comune di Cisternino il Gal Valle d’Itria, la Città di Fasano, le Terre di Fasano, il Festival Notte Verde e le associazioni Urbieterre e Ideando.

