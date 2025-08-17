17 Agosto 2025

Italian Cinematography Awards, due sere di magia a Castellana Grotte

Flavio Insalata 17 Agosto 2025
Castellana Grotte ha salutato tra applausi ed emozioni la seconda edizione dell’Italian Cinematography Awards (I.C.A.), andata in scena l’11 e 12 agosto nel suggestivo cortile di Arco Barberio. L’evento, organizzato da Joyful People Company ETS in collaborazione con Mosaico APS e Raparossa, con il patrocinio del Comune e delle Grotte di Castellana, si è confermato un appuntamento culturale di riferimento dell’estate pugliese.

Le due serate hanno registrato il tutto esaurito, con spettatori arrivati anche da altre regioni d’Italia. «Sono state superate tutte le aspettative, sia per la qualità delle opere pervenute che per la partecipazione del pubblico, nonostante il periodo festivo» ha dichiarato Jean Paul Stanisci, regista e organizzatore del festival, sottolineando l’entusiasmo per la presenza di tanti professionisti giunti da Roma, Napoli e Firenze.

Il programma ha alternato proiezioni, interviste e momenti di confronto, con l’apertura istituzionale affidata al sindaco Domi Ciliberti e al vicepresidente del Consiglio comunale Donato Labate. Sul palco, guidati dalla giornalista Serena Greco, si sono raccontate anche le attrici pugliesi Caterina Valente e Guendalina Losito, alle quali è stata consegnata un’opera artistica in riconoscimento della loro carriera.

Le giurie – tecnica e giovani – hanno selezionato i vincitori tra centinaia di lavori provenienti da ventuno Paesi. Tra i cortometraggi più apprezzati: “Ya Hanouni” di Lyna Tadount e Sofian Chouaib, toccante racconto di guerra; “Anche una sola lettera” di Riccardo Meli, premiato per la sceneggiatura; “Gli elefanti” di Antonio Maria Castaldo, che ha commosso la platea; “Carattere unico”, realizzato dagli studenti dell’istituto Bosco Fiore di Altamura; “Dulcibella” di Francesca Giusto, delicata riflessione sulla perdita degli animali domestici. Nella seconda serata spazio a “Tilt”, dedicato al burnout, e a “La Fèmmina” di Nuanda Sheridan, premiato sia dalla giuria tecnica che da quella popolare.

Non sono mancati momenti speciali come la proiezione fuori concorso di “Benvenuto Direttore!”, realizzato dagli utenti del Centro Sociale “Gioia di Vivere” di Polignano a Mare. La conduzione è stata affidata a Daniela Centrone e Italia Aiuola, con il supporto prezioso dei giovani del Servizio Civile Universale.

Il festival si è chiuso con la promessa di una nuova edizione e con l’annuncio di una sezione off in programma in autunno, in collaborazione con Raparossa, a conferma della vocazione del territorio a diventare polo di cultura e creatività.

