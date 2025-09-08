Italia, vittoria da infarto: 5-4 a Israele e secondo posto agganciato

Una partita folle, piena di emozioni e colpi di scena. L’Italia di Rino Gattuso centra la seconda vittoria consecutiva nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026, battendo Israele 5-4 sul campo neutro ungherese e agganciando proprio la squadra di Ben Simon a quota nove punti in classifica.

Gli azzurri sono stati costretti due volte a inseguire: prima per l’autogol di Locatelli al 16’, poi per la rete dell’ex Venezia Dor Peretz al 52’. In entrambe le occasioni è stato Moise Kean, ispirato da Retegui, a trovare il pareggio (40’ e 54’).

Il sorpasso azzurro è arrivato poco dopo con Politano al 58’ e consolidato all’81’ da Raspadori. Nel finale, però, è successo di tutto: autorete di Bastoni all’87’, nuovo pari firmato ancora da Dor Peretz all’89’, fino al gol decisivo di Tonali al 92’ che ha regalato tre punti d’oro all’Italia.

Un successo sofferto, ma fondamentale per il gruppo di Gattuso che conferma la crescita dopo il cambio in panchina e rilancia le ambizioni di qualificazione.

ISRAELE-ITALIA 4-5

RETI: 16′ autorete Locatelli (IS), 40′ Kean (IT), 52’ Dor Peretz (IS), 54’ Kean (IS), 58’ Politano (IT), 81’ Raspadori (IS), 87’ autorete Bastoni (IS), 89’ Dor Peretz (IS), 90’+2’ Tonali (IT).

ISRAELE 4231: Da. Peretz; Dasa (65’ Jehezkel), Nachmias, Lemkin (9′ Shlomo, 87’ Turgerman), Revivo; E. Peretz, Do. Peretz; Khalaili (65’ Baribo), Gloukh, Solomon; Biton (65’ Mizrahi). Panchina: Glazer, Nir On, Gandelman, Shua, Kanichowsky, Blorian, Azoulay. Ct. Ben Simon.

ITALIA 433: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (78’ Cambiaso); Tonali, Locatelli, Barella (68’ Frattesi); Politano (68’ Orsolini), Kean (78’ Raspadori), Retegui (88’ Maldini). Panchina: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Calafiori, Esposito. Ct. Gattuso.

Arbitro: Vincic (Slovenia).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author