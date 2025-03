Italia tra freddo, neve e anticiclone: settimana di forti contrasti meteo

Settimana all’insegna dell’instabilità sull’Italia, con un’alternanza di freddo, piogge e un improvviso ritorno del caldo. Nelle prossime ore, il Paese sarà attraversato da una nuova ondata di maltempo, seguita dal ritorno dell’anticiclone africano, che porterà un netto rialzo termico, soprattutto al Nord.

Inizio settimana con freddo e piogge

Lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile saranno giornate caratterizzate da precipitazioni al Centrosud e in Sicilia, con temporali, forti venti di Maestrale e Grecale e temperature in calo, sotto la media stagionale. Attesa anche la neve sull’Appennino (soprattutto in Abruzzo, Molise e Lazio) con quota neve intorno agli 800-900 metri, evento piuttosto raro per aprile.

Da mercoledì torna il sole (e il caldo)

Dal 2 aprile è previsto un cambio di scenario: l’anticiclone subtropicale, di origine sahariana, si espanderà verso l’Italia portando sole e temperature in aumento, con punte fino a 22°C al Nord. Al Sud, invece, i venti settentrionali continueranno a soffiare, mantenendo condizioni più fresche e variabili. Il tempo stabile dovrebbe durare fino al weekend, quando sono attesi nuovi temporali localizzati.

Il dettaglio

Lunedì 31 marzo

Nord: soleggiato, più nubi al Nordest

Centro: instabile su Marche, Abruzzo e Molise

Sud: piogge diffuse e rovesci

Martedì 1 aprile

Nord: nubi sparse, rovesci su Emilia-Romagna

Centro: piogge, neve a 1200 metri

Sud: instabilità diffusa

Mercoledì 2 aprile

Nord: nubi ma clima in miglioramento

Centro-Sud: residui rovesci sui rilievi, più sole altrove

Tendenza: alta pressione in rinforzo, clima più mite e stabile, ma nuovi rovesci possibili nel fine settimana.

