Italia, Spalletti vicino alle dimissioni: Pioli pronto a subentrare

L’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana sembra giunta al capolinea. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, che ha seriamente compromesso il cammino verso la qualificazione al Mondiale 2026, il tecnico si prepara a lasciare la panchina azzurra.

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva: alle ore 15 è prevista una conferenza stampa in cui potrebbero essere ufficializzate le sue dimissioni. Restano ancora da definire le modalità dell’uscita: l’addio potrebbe avvenire tramite dimissioni formali o con una risoluzione consensuale del contratto.

Non è escluso, tuttavia, che Spalletti possa restare in panchina per l’ultima volta nella sfida di domani a Reggio Emilia contro la Moldova, prima di congedarsi ufficialmente dal gruppo azzurro.

Per la successione, il nome in cima alla lista resta quello di Stefano Pioli, attualmente legato contrattualmente all’Al-Nassr, club della lega saudita. L’ex allenatore del Milan rappresenta il profilo preferito dalla FIGC per guidare l’Italia in questa fase delicata.

