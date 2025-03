Italia, Spalletti fiducioso: “A Dortmund ce la giochiamo”

Luciano Spalletti ha analizzato con lucidità la prestazione dell’Italia, sconfitta dalla Germania nel match d’andata dei quarti di Champions League. “In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita, mentre loro sono stati molto costanti – ha dichiarato il ct a RaiSport sottolineando la solidità dell’avversario -. Hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro nello sviluppo della gara”.

Spalletti ha poi evidenziato i problemi della squadra sulle palle inattive: “Soffriamo sui calci piazzati? Lo sanno tutti, ma dobbiamo andare oltre, altrimenti entra la psicosi».

Nonostante tutto, l’allenatore azzurro guarda già alla sfida di ritorno con ottimismo: “Andremo a giocarci la partita, ne sono convintissimo. Valuteremo poi se avevo ragione o no”.

Germania, Nagelsmann: “A Dortmund nessun favorito, ripartiamo da zero”

Nonostante la vittoria per 2-1 a San Siro, Julian Nagelsmann, ct della Germani, mantiene i piedi per terra. “La possibilità di vincere a Dortmund? È 50 e 50. Abbiamo giocato solo una partita, non c’è un favorito – ha dichiarato a RaiSport -. Abbiamo un gol in più, ma dobbiamo iniziare come se fossimo sullo 0-0, come se fossimo pari, e fare di tutto per vincere il ritorno”.

Il tecnico tedesco ha riconosciuto le difficoltà avute con gli azzurri: “Abbiamo creato troppo poco nonostante il possesso palla e siamo andati sotto. Poi siamo riusciti a trovare la forza per ribaltare la situazione”.

Infine, ha sottolineato l’adattamento tattico necessario per affrontare una squadra diversa dal solito: “L’Italia ha difeso in modo diverso rispetto alle altre partite di Nations League e anche noi abbiamo dovuto adattarci”.

