Italia, panchina azzurra: Ranieri o Pioli per il dopo Spalletti

Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, la Federazione è già al lavoro per individuare il nuovo selezionatore. In pole position per la panchina azzurra ci sarebbero Claudio Ranieri e Stefano Pioli, entrambi profili di esperienza internazionale.

Prima della definitiva ufficializzazione del nuovo CT, l’Italia dovrà però affrontare un impegno cruciale: nella serata di lunedì 9 giugno, a Reggio Emilia è in programma il match con la Moldova, decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico della Nazionale italiana a seguito della pesante sconfitta subita in Norvegia. “Non avevo nessuna intenzione di mollare, ma l’esonero è arrivato e ne devo prendere atto. Domani sarò regolarmente in panchina, poi si procederà alla risoluzione del contratto – ha dichiarato Spalletti, esprimendo profonda amarezza per l’esito della sua avventura alla guida della Nazionale -. Sono deluso da me stesso”. Visibilmente commosso, il tecnico ha interrotto la conferenza stampa, con gli occhi lucidi, quando gli è stato chiesto se si sentisse tradito.

