Italia Olivicola ad “Agricoltura è” per il rilancio dell’olivicoltura nazionale

Italia Olivicola parteciperà ad “Agricoltura è”, la manifestazione dedicata alla centralità e multifunzionalità del settore agricolo, in programma dal 24 al 26 marzo in Piazza della Repubblica a Roma. L’evento, promosso dal Ministero dell’Agricoltura in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, punta a riaffermare il ruolo centrale del comparto primario nelle politiche europee.

«Siamo orgogliosi di rappresentare oltre 200 mila olivicoltori — ha dichiarato Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani —. L’agricoltura e l’olivicoltura hanno bisogno di riconoscibilità, non solo visibilità. Troppo a lungo si è preferito acquistare dall’estero piuttosto che investire nel rilancio della produzione nazionale».

Sicolo ha ribadito come il Piano Olivicolo Nazionale e una nuova OCM possano rappresentare un’importante occasione di rilancio. La kermesse, su un’area di oltre 3.000 metri quadrati, sarà un luogo di confronto tra istituzioni, imprese, studenti e cittadini. Si discuterà di energia, sicurezza alimentare, tutela ambientale, qualità della vita e promozione del Made in Italy.

L’evento sarà inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la partecipazione del Commissario europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Christophe Hansen.

