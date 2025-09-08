Italia, Kean: “Crederci fino alla fine”. Politano: “Vittoria folle”

Dopo la folle vittoria per 5-4 su Israele, gli azzurri commentano un successo sofferto, ma prezioso.

Protagonista di giornata con una doppietta, Moise Kean ha sottolineato l’importanza della mentalità: “È stata una partita emozionante, questo è il bello del calcio. Con Retegui c’è intesa ed è positivo. Il gol del 2-2? Dovevo seguirla fino all’ultimo. Nel calcio può succedere di tutto, l’importante è crederci fino alla fine. Giocare senza tifosi è strano, ma abbiamo dato tutto per quelli a casa. Siamo un’ottima squadra e possiamo fare tanto”.

Soddisfatto anche Matteo Politano, autore del momentaneo 3-2: “Folle, “follissima”, ma siamo contenti di aver portato a casa il risultato. Oltre al gol, mi piace l’atteggiamento con cui abbiamo affrontato queste due partite. Con Gattuso lavoriamo da poco e c’è molto da sistemare, soprattutto in difesa. Abbiamo preso tanti gol, ma il carattere ci ha permesso di vincere”.

Più autocritico Manuel Locatelli, protagonista sfortunato dell’autogol iniziale: “È stata una partita folle, la reazione è stata importante. Male per me, ho fatto autogol e sono stato fortunato su un paio di episodi. Al di là di questo, era fondamentale vincere. Abbiamo segnato cinque reti, ma subirne quattro è troppo. Dobbiamo capire perché siamo entrati contratti. È una vittoria fondamentale per il girone”.

