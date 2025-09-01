Italia-Israele a Udine: Viminale dà l’ok, sindaco De Toni protesta

Il primo cittadino: “Incontro inopportuno, da rinviare”. Gattuso: “Sono un uomo di pace, ma dobbiamo giocare”
Cresce la polemica attorno alla partita Italia-Israele, in programma il 14 ottobre a Udine e valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.
Alberto Felice De Toni, primo cittadino udinese, ha chiesto il rinvio dell’incontro definendolo “inopportuno” in questo momento e motivando la richiesta con ragioni di ordine pubblico. Dal Viminale, però, è arrivata la conferma che la gara si disputerà regolarmente.
Sul tema è intervenuto anche il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso: “Sono un uomo di pace, mi auguro che la pace ci sia in tutto il mondo, ma Israele è nel nostro girone e ci dobbiamo giocare”.
Intanto, dal fronte internazionale, Israele ha avvertito che gli attivisti della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari, saranno arrestati e “trattati come terroristi”. La portavoce italiana dell’iniziativa ha ribadito: “Noi non ci fermiamo”.
La partita, dunque, resta confermata, ma intorno ad essa si concentra un forte dibattito che intreccia sport, politica e tensioni internazionali.
