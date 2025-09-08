Italia, Gattuso: “Abbiamo preso gol assurdi, ma è una vittoria vitale”

Il ct dopo il successo su Israele: “Siamo dei pazzi, però è innegabile si debba migliorare in difesa”

Un Rino Gattuso provato, ma soddisfatto, commenta la vittoria sofferta dell’Italia su Israele. Gli azzurri hanno conquistato tre punti preziosi imponendosi 5-4, ma il ct non nasconde i problemi emersi. “C’era da morire stasera, ci hanno sorpresi all’inizio con l’uomo su uomo. Non siamo stati brillanti e ci sta, era la seconda partita. Dobbiamo migliorare, ci teniamo la vittoria, che era fondamentale, ma siamo dei pazzi: abbiamo preso gol assurdi e siamo troppo fragili”.

Gattuso ha poi ribadito che non si tratta di una critica ai giocatori: “Merito ai ragazzi che hanno avuto il coraggio di reagire, è innegabile, però, che non si possono concedere gol così. Con il mio staff lavoreremo per sistemare queste cose”.

Il ct ha comunque sottolineato gli aspetti positivi: “La mentalità c’è stata, così come il cuore e la voglia di reagire. L’esperienza e qualche furbizia ci servono, ma godiamoci questa vittoria. Sono stati otto giorni incredibili e ringrazio i ragazzi: se vogliamo fare qualcosa di importante sappiamo che dobbiamo migliorare”.

