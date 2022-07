BARI –

Un lungo viaggio in giro per l’Italia, fatto di storie, aneddoti, cultura calcistica, gastronomica e anche territoriale. Il nuovo libro dello scrittore e giornalista Vito Romaniello raccoglie tutto questo. Lo sport più amato dagli italiani è raccontato in maniera originale attraverso i calciatori più rappresentativi di piazze – dalle più blasonate alle meno note – che nel corso della loro storia hanno militato tra Serie A e Serie B. La presentazione nella sala consiliare del Comune di Bari, accompagnato dall’ex bomber dell’Alzano Virescit e recente conoscenza del Monopoli Giacomo Ferrari.

Romaniello, dal canto suo anche storico-statistico del calcio, ha già pubblicato 38 almanacchi sul campionato italiano, 3 libri sulla storia del calcio e 4 sulla tradizione sportiva ed enogastronomica italiana. In questo libro c’è anche tanta Puglia.