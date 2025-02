Italia Cup ILCA 2025: Circolo Vela Bari, ottimo avvio nella prima tappa

Gli atleti del Circolo della Vela Bari si distinguono nella prima tappa dell’Italia Cup ILCA 2025 a Olbia, affrontando condizioni meteo impegnative e conquistando risultati di rilievo.

Circa 300 velisti si sono sfidati nelle acque della spiaggia delle Saline, in un campo di regata reso particolarmente tecnico dal meteo variabile. Tra i 14 atleti del CV Bari in gara, spiccano Maria Carla Montanaro, che ha chiuso al terzo posto femminile U16 nella classe ILCA 4 (21ª assoluta su 130), e Francesco Stabile, 15° in classifica generale. Nella classe olimpica ILCA 7, Alberto Divella ha ottenuto un ottimo sesto posto assoluto, salendo sul podio U21 con un terzo posto di categoria. Tra gli ILCA 6, Gabriele Amodio ha chiuso in top ten con un decimo posto su 119 partecipanti.

Le condizioni meteo hanno messo alla prova gli atleti: la prima giornata è stata annullata a causa del vento troppo forte, mentre la seconda ha permesso solo alle classi ILCA 6 e ILCA 7 di disputare tre prove su un percorso ridotto. Nell’ultimo giorno, invece, il vento leggero e instabile ha consentito una sola prova per la classe ILCA 4.

Nonostante le difficoltà, gli atleti del CV Bari, guidati dai tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco, hanno dimostrato grande determinazione, portando a casa risultati significativi in tutte le classi. La stagione agonistica per gli ILCA del CV Bari è ufficialmente iniziata, con la squadra pronta ad affrontare le prossime sfide con ambizione e spirito competitivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author