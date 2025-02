Italia: affitti sempre più cari, cala lo sforzo per l’acquisto

Nel 2024 affittare casa è diventato più oneroso, mentre l’impegno economico per l’acquisto è diminuito. Secondo un’analisi di idealista basata sui dati del quarto trimestre, il costo dell’affitto di un trilocale ha raggiunto in media il 30% del reddito familiare, in crescita rispetto al 26% dell’anno precedente. Al contrario, lo sforzo per comprare casa è sceso di tre punti, attestandosi al 18%.

Firenze è la città con il peso maggiore per gli inquilini, con il 48% del reddito destinato all’affitto, seguita da Napoli (47%), Roma e Venezia (41%), Milano (40%) e Como (36%). Massa (34%), Vicenza (32%), Verbania (32%) e Bologna (31%) superano la media nazionale, alla quale si allineano Verona e Barletta. Tra le città con affitti elevati spiccano anche Brindisi, Cagliari e Oristano (31%).

A livello provinciale, Rimini e Belluno sono le più costose per gli affitti, con il 60% del reddito familiare destinato al canone, seguite da Milano (45%), Aosta (43%) e Firenze (42%). Anche Imperia (38%), Como (37%), Lucca e Roma (35%), Napoli e Bolzano (34%) superano il 30%.

Per l’acquisto, quasi tutti i capoluoghi richiedono uno sforzo inferiore rispetto all’anno scorso, tranne Belluno (+5%). Venezia è la città dove comprare casa pesa di più (37% del reddito familiare), seguita da Bolzano (35%), Milano (33%), Rimini e Napoli (32%), mentre Firenze si attesta al 30%. Brindisi, invece, è tra le città con un impatto più contenuto. Il tasso più basso si registra a Biella (6%).

Secondo Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’Ufficio studi di idealista, la recente riduzione dei tassi di interesse da parte della Bce potrebbe favorire il mercato delle compravendite, mentre l’aumento dell’offerta di case in affitto potrebbe contribuire a frenare la crescita dei canoni.

