Italia, 23 i convocati per la Germania: fuori Cambiaso e Calafiori

L’Italia ha reso noto l’elenco dei convocati per il ritorno dei quarti di finale di Nations League in casa della Germania, match in programma nella serata di domenica a Dortmund: 23 gli uomini a disposizione di Luciano Spalletti che per l’occasione perde gli infortunati Cambiaso e Calafiori. Nessuna aggiunta rispetto all’andata.

Di seguito, l’elenco completo degli arruolabili azzurri:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio).

