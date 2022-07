PUGLIA – Rivoluzione in casa Italexit Puglia, il segretario nazionale Gianluigi Paragone per dare una deciso cambio di passo al partito, ha infatti stabilito il commissariamento del coordinamento regionale e la nomina del 29enne consigliere comunale di Lecce Giorgio Pala a nuovo commissario del partito al posto dell’uscente Mario Conca.

“La nomina di un giovane come commissario regionale di un partito che arriva al 4,5% nei sondaggi è un importante segnale di rinnovamento – ha commentato il neocommissario Giorgio Pala – ringrazio il senatore Paragone e il responsabile organizzativo nazionale Bosco per l’enorme fiducia riposta in me, che spero di meritare. La gestione pugliese dovrà essere adeguata all’enorme crescita del partito e alle difficili sfide che ci attenderanno dopo la pausa estiva. Inizieremo un lungo tour della Regione che ci vedrà presentare la squadra completa di dirigenti entro settembre. Il lavoro da fare è tanto, ma siamo pronti”.