Italexit: ‘Disagi e disservizi al reparto oculistica Policlinco Bari’

Il presidente Emiliano, invece di occuparsi di fare la guerra ai medici non vaccinati, pensi a risolvere i gravissimi problemi che attanagliano la sanità pubblica pugliese, non da ultimo l’odissea omerica che son costretti a subire i pazienti che si rivolgono al reparto di oculistica del Policlinico di Bari, reparto per cui varrebbe il proverbio: “interrogato il morto, ma il morto, non rispose”. Lo scrive, in una nota, Antonio Procacci, coordinatore cittadino per il Circolo “ITALEXIT” di Corato.

Il perché, è presto detto – prosegue Procacci -. Proviamo telefonare al Cup per le prenotazioni delle visite oculistiche, risultato: “non c’è un operatore che risponde”. Proviamo a richiedere una cartella clinica di un paziente ricoverato: “no, non ce l’abbiamo”. All’ufficio cartelle cliniche ci rispondono che dal reparto non arriva niente. Ma se conosci qualche potente “amico della cupola pugliese”, sarai subito servito”.

“Italexit con Paragone Corato, sulla base di alcune testimonianze certe, denuncia tale situazione incresciosa venutasi a creare in suddetto reparto e si riserva di assistere legalmente tutti quei cittadini che hanno subìto tali storture. Emiliano dimettiti! e ridiamo la parola ai cittadini elettori pugliesi”, conclude Procacci.