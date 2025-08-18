18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Israele, Giovani FI: “Dal comune di Bari ennesimo atto di propaganda”

Redazione 18 Agosto 2025
centered image

“I giovani semicomunisti del Pd pugliese che difendono Vito Leccese non sembrano comprendere la gravità né delle parole del sindaco, né dell’esclusione di Israele dalla Fiera del Levante. Il Comune di Bari scivola sempre più verso un antisemitismo strisciante, mascherato da antisionismo”. Lo dichiara in una nota il coordinamento di Forza Italia Giovani Puglia

“Questo gesto è l’ennesimo atto di propaganda targato Leccese-Emiliano, che da tempo cavalcano il tema della guerra strumentalizzando eventi e dando adito a mistificazioni che falsano la realtà, assecondando tesi antisemite, come quelle della sedicente avvocatessa Albanese, mancando puntualmente di condannare i veri responsabili di questo dramma, ossia i terroristi di Hamas. Se è lecito criticare il governo d’Israele é grave non cogliere come, in una democrazia, le rappresentanze civili di un Paese debbano essere distinte da quelle politiche perché libere e indipendenti da quest’ultime. Escludere Israele dalla fiera delle Levante vuol dire escludere cittadini israeliani sulla sola base delle loro origini, richiamando pagine buie del passato”.

“Ci impegneremo a rintracciare i responsabili dei Giovani Democratici pugliesi per regalare loro alcuni libri sulle persecuzioni subite dagli ebrei nel corso dei secoli. Forse così riusciranno a comprendere meglio la gravità di quanto accaduto”.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Israele esclusa da Fiera del Levante: “A Bari deriva ideologica e illiberale”

18 Agosto 2025 Redazione

Israele, Gasparri rincara la dose: “Leccese figura patetica”

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lutto ad Antenna Sud: addio a Francesco Saccente, passione e talento dietro le quinte

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari, nuovo lungomare Santo Spirito: cittadini divisi e commercianti scontenti

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Tragedia a Polignano: tuffo fatale per un 23enne

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari, stop musica a mezzanotte? I gestori dei locali non ci stanno più

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Palermo–Montecarlo 2025: la squadra lucana protagonista con Leonardo Carlucci al timone

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

Diga San Giuliano, polemiche su gestione acqua tra Puglia e Basilicata

18 Agosto 2025 Redazione

Israele, Giovani FI: “Dal comune di Bari ennesimo atto di propaganda”

18 Agosto 2025 Redazione

Israele esclusa da Fiera del Levante: “A Bari deriva ideologica e illiberale”

18 Agosto 2025 Redazione