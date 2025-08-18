18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Maurizio Gasparri

Israele, Gasparri rincara la dose: “Leccese figura patetica”

Dante Sebastio 18 Agosto 2025
centered image

Io non ho nessuna nostalgia. Invece Leccese, sindaco di Bari, assume atteggiamenti antisemiti palesi. Quando avrà tempo di uscire dalla condizione di disinformato vedrà che anche le dittature del ‘900 ad Ovest e a Est ebbero analoghi sentimenti. Leccese è una figura patetica che percorre strade sbagliate e non può invocare l’ignoranza come alibi. Bari non è razzista. Lui è un fattorino di una causa sbagliata. Si faccia dare da Emiliano e De Caro l’indirizzo della sorella del boss. Li si troverà meglio”. Lo afferma in una nota Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.

