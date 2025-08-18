Israele fuori dalla Fiera del Levante: i baresi dicono sì

Israele fuori dalla prossima edizione della Fiera del Levante a Bari: la città sostiene la scelta istituzionale. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Movida oltre la mezzanotte a Bari? Petruzzelli apre: “Ma creiamo equilibrio con residenti” potrebbe interessarti anche Movida oltre la mezzanotte a Bari? Petruzzelli apre: “Ma creiamo equilibrio con residenti” 18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Movida estiva a Bari, musica oltre la mezzanotte? I gestori spingono per la deroga 18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio FdI Bari: “Negare Fiera del Levante a Israele rafforza Hamas” 18 Agosto 2025 Redazione Il ricordo: Ciao Francesco, ti porteremo con noi ogni giorno 18 Agosto 2025 Redazione Regionali, settembre scioglie i nodi 18 Agosto 2025 Antonio Bucci Emiliano ricorda Saccente: “Straordinaria umanità, l’abbraccio della Puglia” 18 Agosto 2025 Antonio Bucci
potrebbe interessarti anche
Movida oltre la mezzanotte a Bari? Petruzzelli apre: “Ma creiamo equilibrio con residenti”
Movida estiva a Bari, musica oltre la mezzanotte? I gestori spingono per la deroga
FdI Bari: “Negare Fiera del Levante a Israele rafforza Hamas”
Il ricordo: Ciao Francesco, ti porteremo con noi ogni giorno
Regionali, settembre scioglie i nodi
Emiliano ricorda Saccente: “Straordinaria umanità, l’abbraccio della Puglia”