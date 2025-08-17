Isole Tremiti, sabotati 5 gommoni a noleggio. La titolare: “Non siamo tutelati”

ISOLE TREMITI – Danneggiati cinque gommoni di una ditta di noleggio che opera alle Isole Tremiti. Un gesto che ha il sapore dell’atto intimidatorio, lo sfogo della giovane titolare, che dice di non volersi arrendere nonostante il grave danno in piena stagione estiva.
