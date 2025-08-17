17 Agosto 2025

Isole Tremiti, sabotati 5 gommoni a noleggio. La titolare: “Non siamo tutelati”

Giovanni Sebastio 17 Agosto 2025
ISOLE TREMITI – Danneggiati cinque gommoni di una ditta di noleggio che opera alle Isole Tremiti. Un gesto che ha il sapore dell’atto intimidatorio, lo sfogo della giovane titolare, che dice di non volersi arrendere nonostante il grave danno in piena stagione estiva.

