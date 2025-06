“Iscrivo il club per non far sparire il calcio a Foggia”: Canonico rompe il silenzio

“Iscrivo la squadra al campionato per non far sparire il calcio a Foggia”. Con queste parole, Nicola Canonico, presidente del Foggia Calcio, annuncia l’intenzione di garantire la presenza della squadra rossonera anche nella prossima stagione, ma al tempo stesso conferma la sua volontà di lasciare la guida del club.

Una presa di posizione che arriva a margine di settimane complesse, segnate da silenzi, voci di smobilitazione e mancati pagamenti degli stipendi. “Il 31 marzo c’erano pressioni che non potevo raccontare – spiega Canonico –. Il mancato pagamento degli stipendi è stato figlio delle intimidazioni. C’erano delle indagini in corso ed è per questo che non ho potuto dare troppe informazioni”.

Parole che gettano una luce inquietante sul recente passato del club, in un contesto in cui la società ha dovuto muoversi tra difficoltà economiche e situazioni ancora poco chiare. Proprio per questo, Canonico annuncia di voler cedere la società: “Ed è per questo che cedo il club a chi vuole acquistarlo”.

Resta ora da capire cosa accadrà nelle prossime settimane: chi guiderà il nuovo corso sportivo? Quale sarà l’organigramma? E soprattutto, quanto sarà forte la reazione di una tifoseria delusa, ma ancora affezionata ai colori rossoneri? La certezza, per ora, è una sola: il Foggia Calcio non sparirà.

