Ischia-Ugento 3-0: Piszczek e Talamo stendono i salentini

Termina con un secco 3-0 per l’Ischia il match del ‘Mazzella’ tra i campani e l’Ugento. Una gara incanalata sui binari desiderati dai padroni di casa già al 13’, grazie al gol di Piszczek. L’Ischia raddoppia al 38’ con la rete di Talamo, imbeccato da D’Anna. Nella ripresa, con gli ospiti in 10 per l’espulsione di Amabile, è ancora Piszczek a trovare il gol del definitivo 3-0, con cui i campani battono la formazione salentina. Un successo che consente all’Ischia di salire a quota 31 punti in classifica, mentre l’Ugento viene scavalcato dal Francavilla e resta invischiato in zona playout.

ISCHIA CALCIO-UGENTO CALCIO 3-0: 13′, 46′ Piszczek, 38′ Talamo

ISCHIA: Rizzuto, Errico, Mattera Giuseppe, Pastore, Mattera Giovanni (16′ st Colella), Onda, Vrdoljak (37′ st Tuninetti), Giacomarro (28′ st Trofa), D’Anna (24′ st Patalano), Piszczek (30′ st Padulano), Talamo. (In panchina Paduano, Chiariello, Desiato, Castagna). All. Foglia Manzillo

UGENTO: Di Donato, Bedini (39′ st Lezzi), Uneda Vieira, Amabile, Rossi (21′ st Medina), Grisley (13′ st Ruiz) Signorile, Romeo Herrera, Teyou (26′ st Sanchez), Navarro (13′ st Mariano), Martinez. (In panchina Merico, Ancora, Romano, Caterino). All. Oliva.

ARBITRO: Casali (Cesena).

ASSISTENTI: Corbelli (Rimini) e Apolloro (Rimini).

Angoli 4-3.

Ammoniti Mattera, Vrdoljak, Sanchez, Romero (I), Grisley (U).

Espulsi: Amabile (U)

