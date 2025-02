Ischia, Foglia Manzillo: “Punto pesante, vado via molto contento”

“È un punto molto importante. Il Matera, in casa, ha perso solo contro Casarano e Martina. Fossimo riusciti a fare bottino pieno anche noi sarebbe stata tanta roba. La squadra ha lottato dall’inizio alla fine. Vado via molto contento”. Sono le parole del tecnico Antonio Foglia Manzillo, nel commentare il pareggio del suo Ischia contro il Matera questo pomeriggio.

Il punto sulla corsa salvezza

“Dobbiamo conquistare ancora 12 punti per il nostro obiettivo. Una volta raggiunta la salvezza, spero il prima possibile, con questa squadra credo che si possa fare qualcosa in più. Al momento, siamo in questa situazione sicuramente abbiamo i punti che ci meritiamo. Però, con lo spirito visto oggi sono molto fiducioso in vista del futuro”.

Foglia Manzillo, il plauso dei suoi ex tifosi

“Sono rimasto anche sorpreso dagli applausi ricevuti per il semplice fatto che qui nel 2008-09 sono stato esonerato. Sono rimasto molto colpito di questi apprezzamenti”.

La video intervista ad Antonio Foglia Manzillo

