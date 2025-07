IRES premiale, M5S interroga il Governo: “Nessun decreto attuativo”

Il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, ha presentato un’interrogazione scritta al Senato rivolta ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Imprese e del Made in Italy per chiedere chiarimenti sull’attuazione dell’IRES premiale, misura prevista dalla Legge di bilancio 2025 ma rimasta, ad oggi, inapplicata.

“A sei mesi dall’approvazione della norma – afferma Turco -, il Governo Meloni non ha ancora adottato i decreti attuativi. Si trattava di un incentivo pensato per sostenere le imprese che reinvestono gli utili in attività produttive e occupazione, ma è rimasto lettera morta. Un’ennesima misura spot mai tradotta in azione concreta”.

Nel testo dell’interrogazione, Turco sottolinea come il mancato avvio dell’IRES premiale si inserisca in un contesto più ampio, segnato da tagli e riduzioni ai principali strumenti di supporto agli investimenti aziendali, tra cui l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), il credito d’imposta per beni strumentali 4.0, le agevolazioni per ricerca e sviluppo e gli incentivi al reshoring industriale.

Una situazione che, secondo il senatore pentastellato, sta compromettendo la capacità delle imprese italiane di innovare, investire e creare occupazione, in un contesto di rallentamento economico e aumento del costo del capitale.

Turco chiede al Governo di rendere noti i motivi del ritardo e di chiarire se e quando la misura sarà effettivamente attivata, indicando risorse e tempi certi. L’interrogazione sollecita inoltre un intervento per il ripristino o il rafforzamento degli strumenti strutturali già esistenti, chiedendo misure fiscali più efficaci per sostenere la competitività delle imprese italiane.

“Il Governo deve garantire un ambiente favorevole alla crescita e non continuare a penalizzare il sistema produttivo con annunci mai seguiti da atti concreti. Le imprese chiedono strumenti certi, non spot propagandistici”, conclude Turco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author