Irene Gianeselli vince il premio Ludovica Castelli con “Tutta stesa sul mare”

È Irene Gianeselli la vincitrice della sesta edizione del premio letterario nazionale “Ludovica Castelli”, dedicato agli autori under 35 e alla memoria della scrittrice catanese scomparsa prematuramente. Il riconoscimento, promosso dalla casa editrice indipendente Les Flâneurs Edizioni, premia il romanzo Tutta stesa sul mare, un’opera che fonde narrazione, memoria e musica.

Nata nel 1997, Gianeselli ha conseguito il Dottorato in Scienze delle Relazioni Umane all’Università degli Studi di Bari e oggi è Research Assistant in Psicometria presso la Libera Università di Bolzano. È membro di diverse associazioni scientifiche (AIP, TLA, ESEREA, TEAE Network), pianista diplomata al Conservatorio di Bari e giornalista. Firma critica cinematografica del SNCCI, è anche regista e attrice: i suoi cortometraggi hanno ottenuto riconoscimenti in festival nazionali e internazionali. Ha all’attivo articoli e monografie pubblicate su riviste scientifiche di settore.

Nel libro premiato, la voce di Nives, giovane in viaggio dal Trentino alla Puglia, si intreccia con quella della madre Porzia, in un racconto che attraversa più livelli temporali e geografici. L’opera si accompagna a Cuore antico, un concept album di canzoni inedite scritte e interpretate dall’autrice stessa. Un lavoro che mescola parola, suono e memoria, dando voce a storie dimenticate eppure ancora presenti nella coscienza collettiva.

Il premio conferma l’impegno di Les Flâneurs Edizioni nel promuovere una letteratura capace di raccontare il presente con profondità. La casa editrice, nata nel 2015 e giunta al decimo anno di attività, vanta sette marchi editoriali, due partecipazioni consecutive al Premio Strega e numerose traduzioni internazionali.

