Irccs Crob: al via la VII Edizione di “Corri con la Ricerca”

Rionero in Vulture – Al via la VII edizione della gara podistica amatoriale “Corri con la Ricerca”. Una corsa-camminata aperta a tutti a sostegno della ricerca scientifica dell’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata. L’appuntamento da segnare sul calendario è per sabato 15 giugno a partire dalle ore 9 con le iscrizioni in via Nazario Sauro a Rionero in Vulture. Due i percorsi a disposizione: un percorso lungo da 10 chilometri per i più esperti e un percorso corto da 5 chilometri per una camminata salutare tra le vie cittadine. Il contributo a sostegno della ricerca, per iscriversi e partecipare, è di 10 euro e comprende la t-shirt dell’iniziativa.

Oltre alla gara podistica amatoriale, grazie all’associazione “Il Velocifero” di Rionero in Vulture, alle ore 10 si terrà la decima edizione della Baby Bike. Una mattinata dedicata ai piccoli ciclisti tra i 6 e i 12 anni. Divertimento, sport e solidarietà e per tutti gadget e premio di partecipazione garantiti.

“Sarà una grande festa dello sport per incentivare i corretti stili di vita. Un evento molto sentito che ritorna dopo un periodo di pausa – dice il direttore generale dell’Irccs Crob dott. Massimo De Fino che prosegue – Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare e sostenere la ricerca oncologica sviluppata nei nostri laboratori, facendo al contempo qualcosa di buono per la propria salute. Partecipare a “Corri per la Ricerca” è un modo significativo per contribuire a una causa importante, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. È un’opportunità di sostenere attivamente la ricerca scientifica e il progresso nella cura dei tumori”.

La ricerca dell’Irccs Crob va avanti e sta portando i suoi frutti come il brevetto su un nuovo metodo non invasivo per la diagnosi e il monitoraggio dei tumori attraverso la biopsia liquida, con notevoli vantaggi per i pazienti che potranno avere una diagnosi attraverso un semplice prelievo ematico anziché attraverso procedure più invasive.

Tutti sono invitati a partecipare a “Corri con la Ricerca”, sia i corridori esperti che i camminatori occasionali, ogni partecipazione farà la differenza.

Inoltre, in occasione di “Corri con la Ricerca” il Crob promuove “Il prefisso della salute 0530”. Un numero simbolico che racchiude indicazioni sui corretti stili di vita come 0 alcol e 0 fumo, mangiare 5 porzioni al giorno di frutta e verdura e impegnarsi per 30 minuti di movimento al giorno.

“Corri con la Ricerca” gode del patrocinio della Regione Basilicata ed è reso possibile grazie alle numerose associazioni partner dell’iniziativa come: La Sfida del Torchio, Rionero per il Vulture, Pro Loco Rionero, Lions Club Vulture e Club Satellite Federico II, Avis, Borgo Salus, Adipso e il Velocifero.

