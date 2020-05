Condividi

Un violento incidente è accaduto questa mattina, intorno alle 7:30, sulla Sp73 (Via del Mare) in località Ippocampo. Lo schianto frontale è stato tra un camion e un'automobile: il conducente dell'auto, ragazzo sulla trentina originario di Zapponeta, ha riportato varie lesioni ed è stato trasportato con urgenza in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia. Sul posto, oltre al 118 di Zapponeta, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.