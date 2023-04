Ippica: Tutto pronto a Taranto per il ‘Palio delle scuole’

Manca sempre meno all’ottava edizione del Palio delle scuole, che sarà disputato domenica 7 maggio all’ippodromo Paolo Sesto.

Con la riunione di mercoledì si sono conclusi gli incontri organizzativi tra lo staff dell’ippodromo e i referenti dei sei istituti protagonisti: I.C. Severi di Crispiano, I.C. Giovanni XXIII di Statte, I.C. Frascolla di Taranto, I.C. San Giovanni Bosco di Massafra, I.C. Gemelli di Leporano ed I.C. Morleo di Avetrana.

Quest’anno il tema artistico scelto è il cinema. Gli studenti hanno interpretato alcuni spezzoni dei film “Febbre da cavallo”, del 1976, e “Febbre da cavallo – la Mandrakata”, del 2002.

Oltre al tema artistico, come da tradizione lo staff dell’ippodromo, sempre attento alla salvaguardia dell’ambiente, ha assegnato il tema “I giochi del Mediterraneo”, che si terrano a Taranto nel 2026. Ovvero gli alunni si sono cimentati nella riproduzione dei lavori, utilizzando materiale di riciclo, scegliendo tra gli sport che fanno parte dei Giochi. Gli stessi lavori saranno esposti nel parterre e successivamente donati al Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

Sono state presentate anche le giubbe con le quali gli Istituti saranno rappresentati in pista, tutte monocolore, che saranno indossate dai sei driver: Statte (verde), Crispiano (celeste), Leporano (giallo), Avetrana (rosso), Massafra (arancio) e Taranto (blu).

L’accoglienza al pubblico di domenica 7 maggio è affidata ad Altamedia che, con le sue attrazioni, saprà rendere ancor più speciale questa giornata.

L’ippodromo Paolo Sesto, da sempre vicino ai bambini autistici, ospiterà la Cooperativa Logos – centro ABA Autismo, che si occupa anche di ippoterapia per bambini autistici, che sarà presente nella persona di Caterina Buonomo. Ci sarà uno stand apposito nel quale poter effettuare una donazione per sostenere questa nobile causa. Una somma che sarà aggiunta anche alla percentuale relativa alle scommesse che sarà donata dalla SIFJ.

Nell’arco del pomeriggio vi sarà dal vivo anche un’esibizione che avrà come protagonisti alcuni bambini affetti da autismo.

La tribuna grande sarà suddivisa in sei settori, ognuno dei quali con i colori delle singole scuole. Sarà un mare di colori, di cappellini, di striscioni e di tifo. Anche gli artieri che accompagneranno i cavalli in pista per la sfilata di presentazione avranno una maglietta con i colori di rappresentanza.

Nel corso della settimana saranno pubblicate delle mini clip, a cura di Maurizio Galizia, che sveleranno in anteprima il tema del progetto “Ciak, si gira”, che ha coinvolto decine di “attori” coadiuvati da docenti, referenti e genitori, i quali in un clima di felicità hanno abbracciato con impegno e divertimento questa “missione”.

Venerdì 5 maggio, nella sala riunioni dell’ippodromo Paolo Sesto sarà effettuato il sorteggio per stabilire gli abbinamenti tra le scuole ed i cavalli. Occasione che servirà ai rappresentanti scolastici di fare la conoscenza con i propri driver. Inoltre sarà presente anche l’Assessore alla cultura Fabiano Marti, che effettuerà personalmente il suddetto sorteggio, cementando ulteriormente l’affiatamento tra l’ippodromo ed il Comune di Taranto.

Al termine del sorteggio sarà effettuata la benedizione da parte di Padre Salvatore, della Chiesa San Massimiliano Kolbe del quartiere Paolo Sesto, a tutti i partecipanti dell’edizione 2023 del Palio delle scuole.

Appuntamento, dunque, a domenica 7 maggio, per una giornata di sport, di festa, di cinema, di emozioni ed assoluto divertimento.

