Io resto al Sud: Antenna Sud esplora le meraviglie del territorio lucano e pugliese

Un nuovo format televisivo dedicato alle meraviglie del territorio lucano e pugliese parte sul canale 14 di Antenna Sud.

Si chiama 𝑰𝒐 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒅 e approfondisce eventi, sagre, tradizioni delle città e dei borghi delle terre di Puglia e Basilicata con la conduzione di Filippo Donvito.

Il primo appuntamento è in programma domenica 2 luglio alle 21:30 su Antenna Sud.

Visiteremo insieme Matera per La Madonna della bruna, Rotondella per la Sagra dell’albicocca e Rutigliano per la Festa del grano buono.

Un appuntamento imperdibile realizzato in collaborazione con la Regione Basilicata.

Seguiteci sul canale 14 del DTT, streaming su www.antennasud.com, diretta FB sulla nostra pagina ufficiale.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp