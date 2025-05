“Io corro con te”: doppio evento a Bisceglie per la decima edizione

Presentata ufficialmente nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, l’edizione 2025 della manifestazione “Io corro con te” si prepara a tornare a Bisceglie con due giornate dedicate allo sport, alla cultura e all’inclusione. Organizzata dall’ASD Bisceglie Running con il patrocinio del Comune, l’iniziativa conferma anche quest’anno il doppio appuntamento: sabato 10 e domenica 11 maggio.

Il weekend si aprirà sabato pomeriggio con “Io corro con te… e per te”, corsa di 9 chilometri pensata per atleti non vedenti e ipovedenti. Unica in Italia per caratteristiche, la gara partirà alle ore 18 dal piazzale della Basilica di San Giuseppe e si snoderà lungo la litoranea cittadina. I partecipanti, provenienti da dodici regioni, correranno accompagnati da guide sportive. Rispetto al 2024, il numero degli iscritti è quasi raddoppiato, segno del crescente interesse verso un evento che mette al centro la disabilità e la forza dello sport inclusivo.

A sottolineare il valore simbolico della manifestazione sarà la presenza di una madrina d’eccezione: la cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti. A impreziosire la serata anche l’esibizione della cantautrice tranese Federica Paradiso.

“Questa edizione rappresenta per noi un traguardo importante. L’iniziativa dedicata ai non vedenti è nata da un’intuizione che si è rivelata vincente, grazie anche al coinvolgimento diretto degli atleti”, ha dichiarato Mauro Sasso, presidente dell’ASD Bisceglie Running. “Abbiamo voluto arricchire l’evento coinvolgendo figure come Federica Paradiso e Annalisa Minetti, simboli di come la disabilità visiva non sia un limite allo sport”. Sasso ha poi ringraziato il sindaco Angelantonio Angarano, il Garante dei diritti dei disabili della Regione Puglia Antonio Giampietro e tutti i partner che collaborano all’organizzazione.

Domenica 11 maggio spazio all’ormai tradizionale corsa aperta a tutti, con partenza dalla Conca dei Monaci e un percorso di 6 chilometri lungo il litorale di ponente. Atteso il solito “serpentone” colorato di partecipanti e tante attività collaterali per grandi e piccoli. Per la prima volta, le maglie gara potranno essere ritirate già dal sabato pomeriggio, nel village allestito sempre nei pressi della Basilica di San Giuseppe.

Un momento particolarmente toccante sarà il tributo a Sergio Cosmai, ucciso dalla mafia nel 1985: in occasione del quarantennale della sua scomparsa, l’effige commemorativa sarà stampata sulle maglie ufficiali della manifestazione, che quest’anno saranno di colore verde.

“Questa manifestazione rappresenta un modello di come lo sport possa essere uno strumento di inclusione, benessere e promozione del territorio”, ha affermato il sindaco Angelantonio Angarano. “‘Io corro con te’ si conferma una grande festa collettiva, che arricchisce l’immagine della nostra città”.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti anche il presidente regionale della FIDAL, Eusebio Haliti, e l’assessore allo sport Maurizio Di Pinto. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di sostenere eventi capaci di coniugare sport e valori civili.

La manifestazione si avvale della collaborazione di numerosi enti e associazioni, tra cui l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, il Comitato Italiano Paralimpico Regione Puglia, il Garante dei diritti dei Disabili Regione Puglia, l’APRP Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa, la Fispes, il CONI Puglia, la FIDAL Puglia, Bisceglie Approdi, Universo Salute – Opera Don Uva, Confcommercio Bisceglie e Pro Loco Bisceglie.

