Investivano in droga proventi furti, retata da Milano a Bari

Erano stati definiti “imprenditori del crimine”, capaci di trasformare i proventi dei furti in droga e reinvestire nel traffico di stupefacenti. La loro attività criminale si articolava in una serie impressionante di colpi: almeno uno al giorno, da novembre, nella sola provincia di Rimini. Ma il vero allarme, secondo gli inquirenti, era la pericolosità degli indagati: 61 persone, in possesso di un vasto arsenale di armi da fuoco, tra fucili e pistole, mai usate ma pronte all’uso.

All’alba di mercoledì 5 febbraio, i Carabinieri del comando provinciale di Rimini hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip Raffaella Ceccarelli su richiesta della Procura di Rimini. In tutto, 39 indagati sono accusati, a vario titolo, di rapine, furti in abitazione, traffico, detenzione e spaccio di ingenti quantità di droga, in particolare cocaina.

Ventisei le misure di custodia cautelare in carcere, tra cui quella di un appuntato scelto dei Carabinieri di Rimini; tre le donne agli arresti domiciliari, tra cui la moglie del militare. Per altri dodici destinatari delle misure è previsto un interrogatorio prima dell’esecuzione del provvedimento. L’operazione di oggi porta a 61 il totale degli arresti dall’inizio dell’inchiesta, partita nel marzo 2024.

I provvedimenti sono stati eseguiti non solo a Rimini, ma anche nelle province di Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna. L’operazione ha visto il coinvolgimento dei reparti anticrimine di Bologna e Padova, dell’elicottero del 13° Nucleo Carabinieri di Forlì, delle unità cinofile di Pesaro e delle Polizie Locali di Rimini e Riccione.

Durante l’indagine, a dicembre, a Piacenza era stato catturato un pericoloso latitante, ricercato per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo, 36 anni, si nascondeva con false generalità ed era in possesso di numerosi gioielli e oltre 100 grammi d’oro. Solo pochi giorni fa, il 19 gennaio, a Rimini erano stati arrestati quattro cittadini albanesi e sequestrati 750 grammi di cocaina, gioielli, orologi di lusso e sei armi da fuoco.

Le indagini sui furti hanno portato al recupero di ingente refurtiva nei porti di Bari, Ancona e Durazzo, grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e albanesi, le Agenzie delle dogane e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip).

Nell’operazione di questa mattina, due persone – un albanese e una marocchina – sono state arrestate in flagranza con oltre un chilo di cocaina. Durante il fermo, l’uomo ha opposto resistenza, causando gravi lesioni a un carabiniere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author