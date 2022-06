FRANCAVILLA FONTANA – Prima, nella villa comunale, una bambina travolta da una bicicletta. Poi, mezz’ora dopo, un altro incidente nei pressi della Porta del Carmine, con un’auto che ha investito un’altra piccina. Non sono fortunatamente in gravi condizioni le due piccole ferite in altrettanti incidenti registrati nel tardo pomeriggio di ieri, tra le 18.30 e le 19, a Francavilla Fontana. Il primo “sinistro” in villa comunale dove un adolescente in bici avrebbe appunto travolto una piccina, poi condotta per accertamenti al vicino Camberlingo. Giova ricordare come l’uso di biciclette o monopattini, all’interno dei giardini pubblici, sia espressamente vietato.

Il secondo incidente

Poteva avere conseguenze ancora più gravi il secondo incidente della giornata, con una Fiat 500 che ha centrato in pieno una ragazzina in via San Francesco. La sfortunata bambina è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi ed è tenuta sotto osservazione, ma le sue condizioni di salute, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, anche gli agenti del locale comando di polizia.