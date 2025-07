Investe turista dopo una lite: denunciato 25enne di Bari

OSTUNI – Dopo aver investito un turista, un 25enne di Bari è indagato a piede libero per tentato omicidio e per guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il giovane è accusato dell’investimento di un turista romano di 19 anni avvenuto all’alba di oggi nel villaggio di Rosa Marina, sul litorale di Ostuni. Il 19enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi. L’investimento sarebbe avvenuto dopo un litigio tra due gruppi di giovani iniziato in una discoteca all’esterno del complesso turistico. Ad indagare sono i poliziotti del commissariato di Ostuni.

