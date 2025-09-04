Invalido, solo e accampato: «L’inverno, qui la mia fine»

MANDURIA: Angelo, 78 anni, di Manduria ha una protesi alla gamba sinistra e vive accampato in un camper di fortuna, in un bosco, senza elettricità, in condizioni indegne. Chiede un aiuto e una casa: «Tra poco arriverà l’inverno – ha detto al nostro microfono -, qui io non sopravviverò».
