Invalido, solo e accampato: «L’inverno, qui la mia fine»

Marzia Baldari 4 Settembre 2025
MANDURIA: Angelo, 78 anni, di Manduria ha una protesi alla gamba sinistra e vive accampato in un camper di fortuna, in un bosco, senza elettricità, in condizioni indegne. Chiede un aiuto e una casa: «Tra poco arriverà l’inverno – ha detto al nostro microfono -, qui io non sopravviverò».

 

