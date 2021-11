GALATONE- Galatone si colora d’autunno e riscopre il gusto di stare insieme. È in programma, infatti, per sabato 20 novembre dalle 17 e per domenica 21 novembre dalle 9 in Piazza Santissimo Crocifisso un weekend no-stop dal titolo “Galatone d’autunno” con all’interno il mercatino dell’artigianato e dei mestieri, visite guidate e chiese aperte del centro storico, stand per esperienze culinarie e degustazioni enogastronomiche e con tanto intrattenimento e performance artistiche per tutte l’età. L’evento organizzato dall’amministrazione comunale vede il coinvolgimento di numerose associazioni cittadine e del territorio salentino, tra cui la Pro Loco Galatone come partner co-organizzatore, la cooperativa di Comunità eLabora, la compagnia Ti Santu Luca, Tracce creative, Fidas Galatone, Opera Seme, Anfi Galatone e il museo “Leonardo da Vinci” nella città del Galateo.

“Sarà un momento per riscoprirsi comunità – dice il sindaco Flavio Filoni – per aiutare le tante associazioni del territorio che hanno vissuto momenti di piena difficoltà, per incoraggiare l’artigianato locale e per riscoprire gli antichi mestieri. Dopo mesi di emergenza totale tornare a stare in piazza insieme, rispettando tutte le norme, è il principale obiettivo della manifestazione”.

Appuntamento quindi da non perdere per passare un weekend pieno di vitalità, dinamismo e vivacità condito con le immancabili degustazioni di “pettole”, caldarroste e vino locale. “Spesa finanziata con l’avviso anno 2021 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”.

