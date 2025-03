Intimidazioni Pulsano, Perrini: “Sindaco in audizione in Commissione antimafia”

Dopo le recenti intimidazioni a Pulsano, il capogruppo di Fratelli d’Italia Renato Perrini ha richiesto che il sindaco Pietro D’Alfonso venga ascoltato in audizione dalla Commissione regionale antimafia. “Il suo appello ai cittadini non può restare inascoltato – spiega Perrini – e per questo gli ho chiesto di venire a Bari a parlare della situazione. È fondamentale dimostrare che la filiera istituzionale è solida, soprattutto quando si tratta di difendere la legalità”.

L’importanza della collaborazione dei cittadini

Il consigliere regionale sottolinea il valore della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini: “Il sindaco ha perfettamente ragione quando invita la comunità a denunciare e a non restare in silenzio. Quello che sta accadendo a Pulsano è preoccupante e richiede un’azione congiunta per contrastare l’illegalità e proteggere chi investe e lavora sul territorio”.

Vicinanza alle vittime e impegno istituzionale

Perrini ha ribadito il suo sostegno agli imprenditori colpiti da atti intimidatori nelle ultime settimane, evidenziando la necessità di un’azione decisa per garantire sicurezza e fiducia. “Non si possono lasciare soli coloro che hanno subito minacce. Le istituzioni devono lavorare al fianco dello Stato per proteggere chi ogni giorno si impegna per il nostro territorio. Io sarò sempre vicino al sindaco D’Alfonso e ai cittadini di Pulsano in questa battaglia per la legalità”.

La richiesta di audizione è stata presentata al presidente della Commissione antimafia, Luigi Caroli, affinché il sindaco possa esporre la situazione e discutere possibili interventi per rafforzare la sicurezza nel comune jonico.

