Intimidazione sindaco Pomes, martedì vertice in prefettura

OSTUNI – L’intimidazione subita dal sindaco di Ostuni Angelo Pomes sarà affrontata martedì, nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Lo conferma il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale.

“Sono stato immediatamente informato dell’accaduto – ha spiegato il prefetto – i cui dettagli ho subito riferito direttamente al ministro dell’Interno”.

Carnevale ha subito chiamato il sindaco Pomes “per rassicurarlo che sarebbe stata adottata ogni misura idonea a consentire una prosecuzione del suo mandato la più serena possibile”. I contatti tra Carnevale e Pomes sono costanti.

Martedì, istituzioni e vertice delle forze dell’ordine si incontreranno in prefettura. L’appuntamento, in realtà, era già in programma per affrontare l’episodio dell’auto incendiata a Rossana Palladino, amministratrice di Brindisi Multiservizi.

Brindisi e Ostuni, il vertice di martedì

“Già da domani – prosegue Carnevale – sarà valutata più attentamente la situazione che sarà poi approfondita in un comitato che era stato già convocato per martedì pomeriggio alle 16.00 per affrontare gli aspetti connessi all’attentato incendiario alla vettura in uso all’amministratrice unica di Bms”.

Mentre si registrano reazioni e solidarietà da parte di politica e società civile, si prevedono, sin da subito, controlli straordinari del territorio. Lo lascia intuite il prefetto.

“Fermo restando l’impegno serrato nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte da Digos e Commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni, saranno promosse mirate attività di contrasto nell’area interessata dalla vile intimidazione”.

