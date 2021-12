BARI- “Mi ritengo un comandante molto fortunato con dei collaboratori che mi hanno prestato una importante collaborazione e devo riconoscere in loro un gran senso di equilibrio e di consapevolezza”: con queste parole il Generale di divisione Francesco Mattana della Guardia di Finanza in Puglia ha elogiato i propri uomini parlando di come le forze dell’ordine hanno affrontato l’emergenza sanitaria da Covid19.

“È chiaro che il covid ci ha colpito sia all’interno che all’esterno: sapete l’impegno che stiamo fornendo come Forze dell’ordine unitamente a tutte le altre e alle prefetture che stanno facendo il loro lavoro.

Ma è ovvio che abbiamo dovuto gestire questo aspetto anche dall’interno. Io devo essere molto grato e devo riconoscere un gran senso di equilibro e di consapevolezza dei miei collaboratori. Ho trovato in questo periodo veramente un grande supporto da parte del mio personale perché davvero la situazione non è semplice in questo contesto”. Dunque, il generale di divisione Francesco Mattana, oltre all’analisi dei reati investigati dalla Guardia di Finanza in Puglia, sul finire del 2021, ringrazia i propri uomini per il lavoro svolto ai tempi del Covid19.

Sul protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e ministero dell’Economia e finanza

“Quello della Guardia di Finanza è un ruolo fondamentale per la tutela dei fondi del Piano di ripartenza e resilienza (Pnrr) perché è chiaro che questo sarà un momento strategico per la ripartenza del nostro Paese e noi per le nostre competenze e le nostre peculiarità di polizia economico- finanziaria, ovviamente ci poniamo sicuramente come principale obiettivo di presidiare la legalità sull’utilizzo di questi fondi”.

Sull’operazione Veritas e l’indebito reddito di cittadinanza percepito anche da mafiosi

“Stiamo portando avanti diversi filoni investigativi grazie anche alle strettissime collaborazioni con le autorità giudiziarie su tutto il territorio. Nell’ambito di “Veritas” e altre in particolare abbiamo messo in luce delle posizioni di soggetti che prendevano il reddito di cittadinanza non avendo i requisiti e abbiamo svolto degli approfondimenti, delle analisi di rischio che abbiamo portato avanti con l’Inps. In questo ambito siamo andati a intersecare alcuni soggetti di cui abbiamo scoperto essere mafiosi, appartenenti alla criminalità organizzata e questo ha ampliato il nostro spettro investigativo con delle posizioni che sono state approfondite. Ci sono ancora in corso delle attività d’indagine sulla percezione del reddito di cittadinanza.

Abbiamo un focus molto attento in determinati contesti criminali: partiamo dalla considerazione che noi svolgiamo questa attività investigativa attraverso una strettissima selezione e individuazione dei nostri target che possiamo realizzare attraverso delle analisi di rischio che si basano sull’esame delle banche dati.

Già da qualche tempo abbiamo la possibilità di sfruttare una dorsale informatica che ci consente di incrociare più di un centinaio di banche dati che ci danno delle fotografie di determinate situazioni con degli allert che ovviamente sono gli spunti investigativi da approfondire”.

Sui reati di maggiore allarme sociale nel post-covid: l’usura

“In questo momento storico è chiaro che molta gente si trova in difficoltà e quindi abbiamo già svolto e abbiamo ancora in corso attività investigative nell’ambito dell’usura: diverse sono le situazioni dove qualcuno si è presentato a dare inizialmente una sorta di aiuto dal punto di vista economico a qualche soggetto privato o anche a qualche impresa, ma con le conseguenze che sappiamo quando si entra in questi vortici.

Ma non dobbiamo dimenticare che ci sono aspetti legati alla corruzione e a tutti gli altri fenomeni che, ovviamente, nel momento in cui c’è consapevolezza dell’arrivo di una ricchezza di fondi a disposizione possono stuzzicare gli appetiti criminali di qualcuno. La guardia resta alta a 360 gradi”.

I reati durante il covid: diminuiti furti e rapine, aumentate le truffe online

“Potemmo fare delle analisi dove in qualche modo sono diminuite le situazioni di furti e rapine perché la gente è andata poco in giro. Ma, dall’altro canto abbiamo osservato che gli intenti criminali si sono spostati in altri contesti come le truffe online e tutte le attività via web in cui le organizzazioni criminali hanno saputo organizzarsi.

Sul processo di informatizzazione criminale

“Assolutamente sì, l’informatizzazione è un processo accelerato anche per il crimine. Non dobbiamo più immaginarlo relegato a gente che improvvisa, tutt’altro. Ci sono organizzazioni criminali e purtroppo delle consorterie di professionisti che creano e cercano strategie vere e proprie criminali che sono molto sofisticate. Pensiamo al discorso delle indagini in campo internazionale: andiamo a scovare quei tesoretti che vengono posti all’estero e sottratti alla tassazione.

Noi con le nostre prerogative, con ad esempio la possibilità di analizzare le segnalazioni per operazioni sospette in ambito finanziario abbiamo un’arma deterrente molto importante”.