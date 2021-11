FRANCAVILLA FONTANA- Mancano quattro giorni ai campionati europei di boxe francese che si svolgeranno in Belgio dal 25 al 28 novembre. E Chiara Lonoce e Gianni Barbaro, impegnati negli allenamenti, dedicano qualche minuto a raccontare come stanno vivendo l’attesa della grande sfida.

“Sicuramente con molta ansia perché è il mio primo europeo” dice Chiara Lonoce che ha finito di allenarsi e si prepara per lo stretching nella palestra “Ginnastica Francavilla” del maestro Domenico Iaia. “Sono abbastanza tranquillo perché non è la prima competizione di questo livello per me, ma c’è la giusta carica” dice il 25enne Gianni Barbaro, veterano della boxe francese che pratica fin dagli otto anni di vita, mentre si avvicina il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, giunto per portare ai giovani atleti gli auguri dell’intera comunità cittadina che rappresenta.